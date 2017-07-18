СМИ: в США произошло новое ДТП с участием автомобиля Tesla в режиме автопилота

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Очередное ДТП с участием автомобиля производства компании Tesla, двигавшегося в режиме автопилота, произошло в США. В результате аварии, произошедшей в штате Миннесота, пострадали пять человек.

Как сообщила газета Star Tribune, автомобиль Tesla, на водительском сиденье которого находился житель одного из пригородов Миннеаполиса Дэвид Кларк, двигался в режиме автопилота. Как утверждает Кларк, во время движения машина самостоятельно "неожиданно прибавила ход", в результате чего выехала за пределы автодороги. После этого авто въехало в расположенное рядом с трассой болото и перевернулось.

В машине находились четыре пассажира. Все они и водитель получили травмы. В полиции заявили, что проведут расследование случившегося.

Кларк не исключает, что будет добиваться через суд компенсации. В свою очередь в распространенном сообщении Tesla поставила под сомнение слова водителя, заявив, что "нет причин считать", что в данном случае перед ДТП функция автопилота могла сработать некорректно.

Если выяснится, что в аварии виновата электроника, это станет очередным ударом по компании Tesla, система автопилота которой множество раз подвергалась пристальному вниманию и критике. При этом ранее сообщалось, что американские регуляторы не намерены объявлять об отзыве автомобилей Tesla, оснащенных системой электронного ассистента, в связи с ДТП, которое привело к гибели человека. Специалисты не нашли свидетельств того, что автопилот перед ДТП был неисправен.

Авария, о которой идет речь, произошла в мае 2016 года в штате Флорида. Тогда погиб водитель, двигавшийся в ясную солнечную погоду на автомобиле Tesla, находившемся под управлением автопилота. Как было установлено, датчики машины не смогли различить на фоне неба ярко освещенный солнцем белый трейлер, находившийся почти перпендикулярно направлению движения Tesla. До этого имели место и другие аварии, связанные с использованием автопилота в автомобилях Tesla, в том числе в штатах Монтана и Пенсильвания, однако в тех случаях обошлось без пострадавших.

В феврале Tesla заявила, что собирается приступить к серийному выпуску своего нового электромобиля Model 3 в сентябре. К 2018 году планируется, что в неделю будут выпускать по 10 тыс. машин этой модели. Tesla располагает единственным сборочным предприятием, которое расположено во Фримонте (штат Калифорния). Ожидается, что стоимость Model 3 в базовой комплектации составит около $35 тыс. Tesla выпускает в настоящее время две модели автомобилей: седан Model S и кроссовер Model X, обе они существенно дороже, чем Model 3.

Компания Tesla была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но в начале этого года стала именоваться просто Teslа. Ее штаб-квартира находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала компания специализировалась лишь на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.