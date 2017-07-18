Причиной пожара здания на Новом Арбате могло стать самовозгорание электропроводки

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Причиной пожара "дома-книжки" на Новом Арбате в Москве, по предварительным данным, стало самовозгорание электропроводки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании-собственника здания "Апарт Групп".

"По предварительным данным, причина пожара - самовозгорание старой электропроводки на 7 этаже, где еще не начаты работы по реконструкции. Никто не пострадал, все рабочие из здания эвакуированы. В настоящее время на месте работают пожарные. Пожар ликвидирован", - сообщили в компании.

Пожар произошел 18 июля на седьмом этаже 26-этажного здания по адресу ул. Новый Арбат, дом 15. Площадь возгорания составила около 200 кв. м. Пожар локализован. Были эвакуированы 26 рабочих, пострадавших нет.

Как сообщили ТАСС в департаменте городского имущества Москвы, здание в 2016 году было продано компании "Апарт Груп" через аукцион.

Дом ранее находился в собственности у правительства Москвы и был куплен за 2,4 млрд руб. ООО "Апарт Груп" (собственники через ООО "Холдинг девелопмент" - Павел Тё, Михаил Хвесько и Валентина Становова). В 2016 г. Тё сообщал, что 26-этажная высотка будет реконструирована под гостинично-апартаментный комплекс, объем инвестиций составит 6,5 млрд руб. Работы планируется завершить к Чемпионату мира по футболу 2018 года.