Суд в Москве частично удовлетворил иск "Кировлеса" к Навальному, Офицерову и Опалеву

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы частично удовлетворил гражданский иск компании "Кировлес" о взыскании имущественного вреда с трех фигурантов дела о растрате имущества компании - Алексея Навального, предпринимателя Петра Офицерова и экс-главы компании Вячеслава Опалева, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил исковые требования "Кировлеса" удовлетворить частично и взыскать с ответчиков Навального, Офицерова и Опалева 2,164 млн рублей солидарно", - огласила решение судья.
Иск, сумма которого изначально составляла 16 млн рублей, рассматривался без участия истца и ответчиков. Интересы Навального в суде представлял адвокат Вадим Кобзев. В ходе заседания суд приобщил к гражданскому делу шесть решений Арбитражного суда Кировской области, которые подтверждают, что причиненный ущерб "Кировлесу" составил около 1,2 млн рублей.
Иск подается к фигурантам дела во второй раз. В октябре прошлого года Никулинский суд удовлетворил иск компании о взыскании компенсации имущественного вреда в размере 16 млн рублей, однако решение было отменено Мосгорсудом.
Ленинский суд Кирова в 2013 году признал Навального и Офицерова виновными в растрате имущества "Кировлеса". Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы условно, Офицеров - к четырем годам условно. Опалев получил четыре года условно в декабре 2012 года.