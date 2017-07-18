Предварительный ущерб от пожара на Новом Арбате является незначительным

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Предварительный ущерб от пожара в "доме-книжке" на Новом Арбате в Москве является незначительным, работы по реконструкции будут вестись согласно графику. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании-собственника здания "Апарт-Групп".

"По предварительным данным, ущерб от пожара незначительный, работы по реконструкции будут вестись согласно графику", - сообщили в компании.

18 июля 2017 г. в Москве произошел пожар на седьмом этаже 26-этажного здания по адресу ул. Новый Арбат, дом 15. Площадь возгорания составила около 200 кв. м. Пожар локализован. Были эвакуированы 26 рабочих, пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара стало самовозгорание электропроводки на седьмом этаже.

Как сообщили ТАСС в департаменте городского имущества Москвы, здание, находящееся по адресу Новый Арбат д. 15, в 2016 году было продано компании "Апарт Груп" через аукцион.

Дом №15 на Новом Арбате ранее находился в собственности у правительства Москвы. В апреле 2016 года он был куплен за 2,4 млрд руб. компанией ООО "Апарт Груп" (собственники через ООО "Холдинг девелопмент" - Павел Те, Михаил Хвесько и Валентина Становова). В 2016 г. Павел Те сообщал, что 26-этажная высотка будет реконструирована под гостинично- апартаментный комплекс, объем инвестиций составит 6,5 млрд руб. Работы планируется завершить к чемпионату мира по футболу 2018 года.