Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Предварительный ущерб от пожара на Новом Арбате является незначительным

Происшествия
18 июля, 14:13 UTC+3

Работы по реконструкции будут идти по графику

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Предварительный ущерб от пожара в "доме-книжке" на Новом Арбате в Москве является незначительным, работы по реконструкции будут вестись согласно графику. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании-собственника здания "Апарт-Групп".

"По предварительным данным, ущерб от пожара незначительный, работы по реконструкции будут вестись согласно графику", - сообщили в компании.

18 июля 2017 г. в Москве произошел пожар на седьмом этаже 26-этажного здания по адресу ул. Новый Арбат, дом 15. Площадь возгорания составила около 200 кв. м. Пожар локализован. Были эвакуированы 26 рабочих, пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара стало самовозгорание электропроводки на седьмом этаже.

Как сообщили ТАСС в департаменте городского имущества Москвы, здание, находящееся по адресу Новый Арбат д. 15, в 2016 году было продано компании "Апарт Груп" через аукцион.

Дом №15 на Новом Арбате ранее находился в собственности у правительства Москвы. В апреле 2016 года он был куплен за 2,4 млрд руб. компанией ООО "Апарт Груп" (собственники через ООО "Холдинг девелопмент" - Павел Те, Михаил Хвесько и Валентина Становова). В 2016 г. Павел Те сообщал, что 26-этажная высотка будет реконструирована под гостинично- апартаментный комплекс, объем инвестиций составит 6,5 млрд руб. Работы планируется завершить к чемпионату мира по футболу 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВВС коалиции во главе с США нанесли удар в Сирии
2
Новую Москву с центром столицы свяжут четыре новых станции метро
3
Эксперт: проект создания Малороссии не имеет отношения к реальной политике
4
Действие чрезвычайных мер в энергетике Украины прекращено
5
Мэр Москвы пригласил горожан на фестиваль "Цветочный джем"
6
Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья детей
7
В ЛНР опровергли участие представителей республики в заседании по созданию Малороссии
Темы дня
Реклама