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СМИ: свыше 70 арабов получили ранения в Иерусалиме при разгоне акции протеста

Происшествия
18 июля, 23:08 UTC+3 ТАСС

По информации Al Mayadeen, в числе пострадавших председатель Высшего исламского совета Иерусалима шейх Акрама Сабри. Он госпитализирован в реанимацию

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ТАСС, 18 июля. Израильская полиция разогнала в вторник толпу арабов, собравшихся на акцию протеста после совместной молитвы у ворот Баб-эль-Асбат в Иерусалиме. Об этом сообщил ливанский телеканал  Al Mayadeen .

По его сведениям, полицейские применили резиновые пули и слезоточивый газ.

В результате пострадало свыше 70 человек. В госпиталь доставлен председатель Высшего исламского совета Иерусалима шейх Акрама Сабри. По информации телеканала, он получил ранение в области груди и находится в отделении реанимации.

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