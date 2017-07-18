СМИ: свыше 70 арабов получили ранения в Иерусалиме при разгоне акции протеста

ТАСС, 18 июля. Израильская полиция разогнала в вторник толпу арабов, собравшихся на акцию протеста после совместной молитвы у ворот Баб-эль-Асбат в Иерусалиме. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen .

По его сведениям, полицейские применили резиновые пули и слезоточивый газ.

В результате пострадало свыше 70 человек. В госпиталь доставлен председатель Высшего исламского совета Иерусалима шейх Акрама Сабри. По информации телеканала, он получил ранение в области груди и находится в отделении реанимации.