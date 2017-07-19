Защита Улюкаева обжаловала продление ему домашнего ареста

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Защита бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки, обжаловала решение суда о продлении ему до 15 августа срока домашний ареста. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В Басманном суде зарегистрированы апелляционные жалобы адвокатов, представляющих интересы обвиняемого Улюкаева, на постановление суда о продлении ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Дата рассмотрения данных ходатайств в настоящее время не назначена", - сказала она.

Улюкаев и его защита фактически завершили ознакомление с материалами дела. В скором времени материалы дела должны быть переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.

Дело Улюкаева

Экс-министр отбывает домашний арест в своей квартире на Минской улице в Москве. Ему запрещено покидать и менять без разрешения место жительства, общаться с любыми лицами, кроме близких родственников, отправлять почтовые сообщения и пользоваться любыми средствами связи. Как отмечается в постановлении суда, телефоном он может пользоваться только для вызова скорой помощи или спасательной службы.

Первое в истории современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября прошлого года. Как утверждает СК, министр был задержан при получении взятки в 2 млн долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти". Более того, по данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей компании "Роснефть".

Улюкаеву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере"). 15 ноября президент РФ освободил его от должности министра в связи с утратой доверия.