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В США приговорили россиянина к пяти годам тюрьмы за компьютерное мошенничество

Происшествия
19 июля, 20:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, июля. /ТАСС

Марк Вартанян обвинялся в разработке и торговле "программы Citadel, предназначенной для инфицирования компьютерных систем и хищения реквизитов учетных записей финансовых счетов"

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НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Гражданин России Марк Вартанян, признавший в США вину в компьютерном мошенничестве, приговорен к пяти годам тюремного заключения. Соответствующий вердикт вынес в среду судья в американском городе Атланта (штат Джорджия) Марк Коэн, сообщила газета Star Tribune.

По ее данным, Вартаняну зачтется время, уже проведенное им в тюрьме. Он был задержан в Норвегии по запросу властей США в октябре 2014 года и с тех пор находился в заключении. В декабре 2016 года россиянина экстрадировали в США.

Американские власти инкриминировали Вартаняну "разработку, усовершенствование и торговлю вредоносной программой Citadel, предназначенной для инфицирования компьютерных систем и хищения реквизитов учетных записей финансовых счетов". По данным прокуратуры, с помощью Citadel были инфицированы приблизительно 11 млн компьютеров по всему миру, ущерб от этих действий составил более $500 млн. В марте этого года Вартанян признал свою вину.

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