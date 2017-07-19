В США приговорили россиянина к пяти годам тюрьмы за компьютерное мошенничество

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НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Гражданин России Марк Вартанян, признавший в США вину в компьютерном мошенничестве, приговорен к пяти годам тюремного заключения. Соответствующий вердикт вынес в среду судья в американском городе Атланта (штат Джорджия) Марк Коэн, сообщила газета Star Tribune.
По ее данным, Вартаняну зачтется время, уже проведенное им в тюрьме. Он был задержан в Норвегии по запросу властей США в октябре 2014 года и с тех пор находился в заключении. В декабре 2016 года россиянина экстрадировали в США.
Американские власти инкриминировали Вартаняну "разработку, усовершенствование и торговлю вредоносной программой Citadel, предназначенной для инфицирования компьютерных систем и хищения реквизитов учетных записей финансовых счетов". По данным прокуратуры, с помощью Citadel были инфицированы приблизительно 11 млн компьютеров по всему миру, ущерб от этих действий составил более $500 млн. В марте этого года Вартанян признал свою вину.