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Возбуждено дело против водителя Maserati, устроившего стрельбу после ДТП в Подмосковье

Происшествия
20 июля, 18:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Водитель скрылся с места происшествия, его автомобиль нашли в деревне Подпорено

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении водителя Maserati, обстрелявшего из травматического оружия другого водителя после ДТП. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Отделом дознания ОМВД России по Истринскому району по факту совершения противоправного деяния, произошедшего в деревне Алексино, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ - "Хулиганство", - сказала она.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, авария произошла среду в деревне Алексино. В ходе конфликта после столкновения автомобилей водитель Maserati выстрелил в оппонента из травматического оружия и скрылся. Водитель Mazda обратился ко врачам с жалобой на полученные в результате инцидента травмы. Скрывшийся с места происшествия автомобиль был обнаружен в деревне Подпорено.

По факту ДТП принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье "Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся".

Личность водителя Maserati установлена, ведется его розыск.

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