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РФ экстрадировала в Армению виновника резонансного ДТП с автобусом в Новой Москве

Происшествия
21 июля, 12:38 UTC+3 ¶ ЕРЕВАН ЕРЕВАН 21, июля. /ТАСС

В результате столкновения грузовика с пассажирским автобусом в 2013 году погибли 18 человек

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ЕРЕВАН, 21 июля. /ТАСС/. Водитель грузовика Грачья Арутюнян, признанный в России виновным в ДТП в Новой Москве, которое унесло в 2013 году жизни 18 человек, экстрадирован в Армению.

Об этом сообщило в пятницу Министерство юстиции республики.

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Гражданин Армении Арутюнян будет отбывать оставшуюся часть наказания в порядке, установленном европейской конвенцией "О передаче осужденных" от 1983 года, говорится в сообщении. Вид исправительного учреждения и место дальнейшего отбывания им наказания определит специальная комиссия Минюста Армении.

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время осужденный находится в Нубарашенской тюрьме близ Еревана.

В июле 2013 года Арутюнян стал виновником ДТП под Подольском, в результате которого погибли 18 и пострадали более 60 человек. Он был приговорен российским судом к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы. В 2014 году родственники Арутюняна обратились в Минюст Армении с просьбой содействовать его экстрадиции на родину. 8 февраля 2015 года соответствующий официальный запрос Еревана был передан российским властям. 4 июля нынешнего года вступило в силу решение районного суда Тамбовской области, где отбывал наказание осужденный, о его передаче в Армению.

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