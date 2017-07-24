Членам "ОПГ Пичугина" предъявят новые составы преступлений

СЫКТЫВКАР, 24 июля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Расследование уголовного дела в отношении так называемого вора в законе Юрия Пичугина и членов его организованной преступной группировки (ОПГ) находится в активной фазе сбора доказательств. Фигурантам будут предъявлены новые составы преступлений, включая тяжкие и особо тяжкие, в том числе и убийства. Об этом рассказал в понедельник журналистам руководитель Следственного управления СК РФ по Коми Андрей Исаев.

"Сейчас идет активная фаза расследования, когда происходит не просто анализ и закрепление доказательств, а еще и сбор доказательств. По подобным делам он длится около года. Еще не все члены группировки задержаны и арестованы. В деле по-прежнему фигурирует статья 210 УК РФ (организация преступного сообщества), незаконный оборот оружия, фигурантам будут также предъявлены экономические составы, тяжкие и особо тяжкие преступления, в частности и убийства, говорить об этом подробно рано", - сказал Исаев, ссылаясь на тайну оперативно-следственной работы.

Он объяснил, почему члены группировки были задержаны именно в этом году. "Поступила информация, что именно в этот момент удобнее всего и технически, и процессуально отреагировать. Потому как была информация, что ряд лиц покинет пределы России. Нам нужно было задержать, по крайней мере, основной костяк с учетом собранных на тот момент доказательств. Иначе поступить было нельзя", - сказал Исаев.

Руководитель следственного управления отметил, что группировка Пичугина оказалась сложнее, в том числе и технически, нежели ОПГ "логиновцев" или воркутинская группировка "Ифы-Козлова", участники которой уже осуждены. Собственно, плотно отрабатывая "логиновцев" и "ифовцев", оперативники разрабатывали и "пичугинскую", готовя базу под нынешнее уголовное дело, отметил Исаев.

"Эта группировка сложнее, сразу было возбуждено столько дел по части 4 статьи 210 УК РФ - это особый признак ОПГ. Задержано и лицо, занимающее высшее положение, так называемый вор в законе, таких дел в России - единицы. Подготовка к возбуждению и задержанию велась длительно, были задействованы силы и средства не только на региональном уровне, но и МВД, Следственного комитета, ФСБ России. Люди работали профессионально, существенных утечек информации и провалов в работе не было", - сказал руководитель регионального следственного управления.

В настоящее время, отметил он, арестовано более 10 млн рублей на счетах и наличными, которые были изъяты в ходе обысков, а также недвижимость, транспортные средства. Работа ведется в тесном взаимодействии с Росфинмониторингом, потому как группировка носила межрегиональный характер, и порой деньги уходили за рубеж, отметил Исаев.

ОПГ Пичугина

Пичугин с 20 февраля находится под арестом по обвинению в организации преступной группировки, а также в незаконном обороте оружия и боеприпасов, оспорить арест ему не удалось, на данный момент он находится в СИЗО "Лефортово". Арестованы также несколько предполагаемых членов ОПГ: Алексей Рохлин, Хадис Азизов, Максим Абубакаров, Сергей Солдатов, Октай Эфендиев, Сергей Вануйто, Ахмед Исаев, Александр Егоров. Еще два фигуранта уголовного дела - Махач Азизов и Виктор Карпов - объявлены в федеральный розыск.

По данным следствия, в 1994 году Пичугин создал в Коми преступную группу для получения финансовой и другой материальной выгоды, привлек к участию в ней ряд лиц из числа спортсменов и людей, ранее проходивших военную службу в спецподразделениях вооруженных сил и правоохранительных органах. С конца 1990-х Пичугин ввел единые для всех членов группировки нормы поведения, систему санкций за их нарушения, а также правила безопасности и конспирации. Именно с этого времени ОПГ приобрела присущие только преступной организации иерархическое организационное построение, сплоченность, устойчивость, отработанную систему конспирации и защиты от правоохранительных органов, масштабность действий.

С 2003 по 2006 год полученные в ходе преступной деятельности деньги стали вкладывать в легальные сферы коммерческой деятельности: организации общественного питания, досуга и услуг, пассажирских перевозок, лесозаготовки.

Пичугин, по данным следствия, был лидером ОПГ. Вануйто и Азизов, занимая руководящее положение, координировали деятельность членов в отсутствие Пичугина, помогали семьям осужденных участников ОПГ. Азизов и Рохлин контролировали общую кассу, денежные потоки, собирали компрометирующие материалы в отношении интересующих лиц.

Кроме того, Рохлин, имея статус адвоката, длительное время представлял интересы Пичугина и других членов ОПГ по уголовным делам. Эфендиев, Исаев и Абубакаров обеспечивали безопасность членов преступной организации в случае возникновения конфликтов с конкурентами, а также отвечали за схроны с оружием.