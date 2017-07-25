Суд на 30 суток частично приостановил работы на шахте ПМХ в Кузбассе из-за нарушений

КЕМЕРОВО, 25 июля. /ТАСС/. Суд в Кемерове по материалам Ростехнадзора приостановил горные работы на шахте "Бутовская" (входит в Промышленно-металлургический холдинг), на которой были выявлены нарушения промышленной безопасности, в том числе высокая концентрация метана. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Сибирского управления Ростехнадзора.

"Юридическое лицо ООО "Шахта Бутовская" признано виновным, к нему применена мера административного воздействия в виде приостановления деятельности по производству горных работ в конвейерном штреке (подземная горная выработка, служащая для проветривания, транспортировки - прим. ТАСС) К-5 пласта Кумпановский на срок 30 суток", - сказали в пресс-службе. К административной ответственности в виде штрафа привлечены главный инженер шахты и начальник участка аэрологической безопасности.

Во время проверки угольного предприятия инспекторы установили, что на участке протяженностью 20 м под кровлей выработки обнаружено загазирование с концентрацией метана до 36%. "При работе вентилятора местного проветривания не обеспечивался требуемый расход воздуха, который должен был обеспечить разжижение воздуха до допустимой концентрации не более 1% содержания газа метана в горной выработке", - добавили в пресс-службе. При этом аппаратура аэрогазового контроля на момент проверки находилась в неисправном состоянии.

В "ПМХ-Уголь" корреспонденту ТАСС уточнили, что выявленные нарушения оперативно устраняются.

Первая очередь "Бутовской" была введена в эксплуатацию в мае 2013 года. Производственная мощность предприятия за счет введенной в мае 2017 года второй очереди вырастет с 1,1 млн т до 2,7 млн т.

Промышленно-металлургический холдинг - российская вертикально-интегрированная металлургическая компания, специализирующаяся на производстве товарного чугуна, добыче и переработке коксующегося угля и железной руды, литейном производстве и порошковой металлургии. ПМХ является одним из крупнейших мировых экспортеров товарного чугуна и крупнейшим поставщиком товарного кокса в России. Ключевые производственные активы группы расположены в Кемеровской, Белгородской, Тульской и Калужской областях.