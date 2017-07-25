В 2017 году 21 подросток-зацепер погиб на на железной дороге в Подмосковье

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Зацепинг на железной дороге привел в этом году к гибели 21 подростка на путях Московского транспортного узла. Об этом сообщил руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Сергей Вазюлин в интервью ТАСС в День сотрудника органов следствия РФ.

"Названия могут быть разными - "зацепинг", "трейнсерфинг" (проезд на крышах, подножках, других выступающих частях поезда), "руфинг" и просто опасные селфи, - отметил Вазюлин. - Следователям очень часто приходится выезжать уже на последствия таких увлечений. За шесть месяцев травмированы 45 несовершеннолетних, из них 21 - со смертельным исходом, в том числе шестеро "зацеперов" (в 2016 - 21)".

"Изначально эти увлечения пошли от взрослых. Но сегодня мы сталкиваемся с тем, что снимают с электричек уже и девяти- и десятилетних", - рассказал он.

Причинами таких увлечений Вазюлин назвал желание подростков показать, что он "не такой как все" и получить свои лайки в интернете, а также переносимая в жизнь психология компьютерных игр, где вроде бы есть еще жизни.

"К большому сожалению, у нас на сегодняшний день у молодежи жизнь равна лайкам", - заметил Вазюлин. Он подчеркнул, что такие увлечения создают опасность не только для них, но и для других пассажиров - может возникнуть и замыкание и аварийная ситуация.

"Молодежь не знает ни устройства техники, ни физических явлений. Физически неподготовленные срываются с вагонов. Много случаев ударов током - он думает, что если залезет на крышу поезда в отстойнике и ничего не тронет, то все получится. Но электродуга возникает на расстоянии до метра и 27,5 тысяч вольт его достают неминуемо", - отметил глава ММСУТ.

При этом Вазюлин отметил, что в искоренении зацепинга и других опасных для подростков и самих пассажиров увлечений могут помочь усиление ответственности и противодействие в интернете. Он подчеркнул что в основном зацепинг популяризируется через глобальную сеть. "На свои акции они собираются в течение получаса. Как правило, все под закрытыми именами, а через полчаса они на конкретной станции атакуют конкретный состав. Проехали одну станцию и разбежались, сделав селфи и получив комментарии", - заметил глава ММСУТ.

По его словам, следователи, расследующие факты гибели и травмирования подростков, не остаются в стороне. "Благодаря совместной работе со специалистами из других правоохранительных ведомств за полгода в интернете выявлены 54 группы зацеперов (7 тыс. участников, каждый третий - несовершеннолетний), и 6 групп руферов (почти 70 тыс. участников, из них 31 тыс. несовершеннолетних), на видеохостинге найдено 18 каналов с почти 50 тыс. подписчиков, где размещались ролики о "подвигах" зацеперов и руферов", - рассказал Вазюлин. По обращениям группы мониторинга Роскомнадзор в этом году заблокировал 36 групп зацеперов (4 тыс. участников, из них 1,2 тыс. несовершеннолетних), 1 группу руферов (2,3 тыс. участников, в том числе 900 подростков) и 7 каналов зацеперов.

"Эта работа будет продолжена", - подчеркнул глава ММСУТ. Активно будет применяться и введенная Госдумой ответственность за склонение подростков к суициду. "Мы фиксируем случаи, когда детей втягивают в игру с заданиями - сфотографироваться на фоне идущего поезда, положить голову на рельсы", - отметил Вазюлин.

В то же время он считает, что действующие административные штрафы пока не помогают. "Штраф в 100 рублей (за нарушение безопасности на транспорте - прим. ТАСС) не позволяет создать психологический барьер в сознании тех, кто занимается, например, трейнсерфингом", - считает глава ММСУТ, заметив, что и родители должны понимать ответственность за детей.