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Guardian: неизвестные облили кислотой двух человек на востоке Лондона

Происшествия
26 июля, 10:28 UTC+3 ТАСС

Молодые люди были доставлены в больницу. Полиция проводит расследование

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ТАСС, 26 июля. Двое молодых людей пострадали на востоке Лондона в результате нападения неизвестных, которые плеснули им в лицо едкую жидкость, возможно, кислоту. Об этом сообщила в среду газета The Guardian

Инцидент произошел во вторник, около 19:00 местного времени (21:00 мск), на оживленной улице Роман-роуд. По словам очевидцев, двое молодых людей забежали в один из магазинов с криками: "Нас облили кислотой". Владелец заведения попытался оказать им первую помощь, смыв едкую жидкость водой. Тем не менее, пострадавшие получили ожоги лица и ног.

Молодые люди были доставлены в больницу. Полиция проводит расследование.

В Соединенном Королевстве участились случаи нападения на людей с кислотой. Так, 17 апреля, на следующий день после отмечавшейся в стране Пасхи, два человека пострадали в результате такого нападения в ночном клубе на востоке Лондона. Затем в лондонском районе Бектон подобной же атаке подверглись начинающая модель и ее двоюродный брат. Вечером 13 июля в лондонских районах Хэкни, Ислингтон, Шордич, Ньюингтон и Клэптон подростки 15 и 16 лет на мопедах атаковали пятерых человек, плеснув им в лицо кислотой; полиция Лондона задержала двух подозреваемых.

Глава Скотленд-Ярда Крессида Дик охарактеризовала нападения с применением кислоты как варварские. Она напомнила, что ранее подобные атаки совершались на Карибских островах и в странах Южной Америки, в то же время, по ее словам, для Великобритании это новое явление. Глава МВД Соединенного Королевства Эмбер Радд, в свою очередь, сообщила, что британские власти намерены ужесточить наказание за нападения на людей с использованием кислоты вплоть до высшей меры - пожизненного заключения.

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Персоны
Радд, Эмбер
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