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Стритрейсершу Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч рублей за езду без прав

Происшествия
27 июля, 16:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

В четверг около 03:00 мск полицейские на западе столицы задержали автомобиль, за рулем которого была Мара Багдасарян

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Мара Багдасарян

Мара Багдасарян

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Лишенную водительских прав стритрейсершу Мару Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч рублей, сообщил представитель пресс-службы ГУМВД по Москве.

"Девушка, лишенная водительских прав, оштрафована на 15 тысяч рублей в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Мара Багдасарян была вновь задержана сотрудниками полиции за рулем автомобиля на западе столицы. По данным столичного главка МВД, около 03:00 мск сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением девушки. Документов на управление транспортным средством у нее не было.

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