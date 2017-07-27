Стритрейсершу Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч рублей за езду без прав

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Лишенную водительских прав стритрейсершу Мару Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч рублей, сообщил представитель пресс-службы ГУМВД по Москве.
"Девушка, лишенная водительских прав, оштрафована на 15 тысяч рублей в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Мара Багдасарян была вновь задержана сотрудниками полиции за рулем автомобиля на западе столицы. По данным столичного главка МВД, около 03:00 мск сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением девушки. Документов на управление транспортным средством у нее не было.