Стритрейсершу Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч рублей за езду без прав

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Лишенную водительских прав стритрейсершу Мару Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч рублей, сообщил представитель пресс-службы ГУМВД по Москве.

"Девушка, лишенная водительских прав, оштрафована на 15 тысяч рублей в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Мара Багдасарян была вновь задержана сотрудниками полиции за рулем автомобиля на западе столицы. По данным столичного главка МВД, около 03:00 мск сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением девушки. Документов на управление транспортным средством у нее не было.