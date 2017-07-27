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Полицейские вновь задержали лишенную прав Мару Багдасарян за рулем на западе Москвы

Происшествия
27 июля, 13:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

В отношении девушки был составлен протокол об административном правонарушении

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Мара Багдасарян

Мара Багдасарян

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Лишенная прав Мара Багдасарян была вновь задержана сотрудниками полиции за рулем автомобиля на западе Москвы.

"Около 03:00 мск на западе Москвы сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением девушки. Документов на управление транспортным средством у водителя не имелось", - сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов.

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Проведенная проверка установила, что ранее суд вынес в отношении нее решение о прекращении права управления транспортными средствами по медицинским показаниям. "На месте в отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей КоАП РФ "управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов", - сообщил он.

Титов подчеркнул, что водитель была отстранена от управления транспортным средством, а автомобиль - задержан и впоследствии передан законному представителю.

"Девушка приглашена в подразделение Госавтоинспекции для составления в отношении нее протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством" и "Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств".

В свою очередь источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС, что за рулем автомобиля находилась Мара Багдасарян.

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