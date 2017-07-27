Полицейские вновь задержали лишенную прав Мару Багдасарян за рулем на западе Москвы

Ученые проведут микробиологическое исследование почвы на Земле Франца-Иосифа и Новой ЗемлеНаука 27 июля, 13:34
Василий Небензя назначен постпредом России при ООНПолитика 27 июля, 13:33
В аэропорту Сочи на месяц раньше встретили трехмиллионного пассажираТранспорт 27 июля, 13:20
Полицейские вновь задержали лишенную прав Мару Багдасарян за рулем на западе МосквыПроисшествия 27 июля, 13:06
За рулем и очень опасен: стритрейсеров и автохамов приравняют к хулиганамОбщество 27 июля, 13:06
Тотальный диктант-2018 пройдет 14 апреляОбщество 27 июля, 12:59
"Газпром нефть" вложила 1,4 млрд руб. в модернизацию битумной установки на Омском НПЗТЭК 27 июля, 12:57
Двигатель на метане для "БелАЗа" представят промышленники Урала в БелоруссииНовости Урала 27 июля, 12:45
Сборная Бразилии по футболу начала изучать русский язык и культуру России перед ЧМ-2018Спорт 27 июля, 12:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Лишенная прав Мара Багдасарян была вновь задержана сотрудниками полиции за рулем автомобиля на западе Москвы.
"Около 03:00 мск на западе Москвы сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением девушки. Документов на управление транспортным средством у водителя не имелось", - сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов.
Проведенная проверка установила, что ранее суд вынес в отношении нее решение о прекращении права управления транспортными средствами по медицинским показаниям. "На месте в отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей КоАП РФ "управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов", - сообщил он.
Титов подчеркнул, что водитель была отстранена от управления транспортным средством, а автомобиль - задержан и впоследствии передан законному представителю.
"Девушка приглашена в подразделение Госавтоинспекции для составления в отношении нее протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством" и "Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств".
В свою очередь источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС, что за рулем автомобиля находилась Мара Багдасарян.