Генпрокуратура Узбекистана требует арестовать загрансобственность дочери экс-президента

ТАШКЕНТ, 28 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Узбекистана разослала в Россию и 11 других государств запросы на арест собственности преступной группы, связанной со старшей дочерью первого президента страны Гульнарой Каримовой. Об этом сообщило в пятницу надзорное ведомство республики.

Как информирует Генпрокуратура, приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Гульнара Каримова была признана виновной в совершении ряда имущественных преступлений, и ей было назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы. Кроме того, в настоящее время продолжается расследование другого уголовного дела в ее отношении. В его рамках Каримовой инкриминируются факты завладения чужим имуществом на сумму $595 млн, необоснованного взимания у абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий при оплате услуг на $96,5 млн, сокрытие иностранной валюты на сумму $1,943 млрд и €29,1 млн путем получения "откатов". "По данным фактам Каримовой Г. предъявлено обвинение по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве.

"В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан", - сообщило надзорное ведомство. По его оценкам, общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум указанным уголовным делам составляет 1 270 200 000 сум, $1,6518 млрд и €26,1 млн (всего в национальной валюте - 3,7468 млрд сум, или $740,7 млн).

Собственность Каримовой в 12 странах

"По материалам следствия на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму $1,3941 млрд, €63,5 млн, £27,1 млн и 18,5 млн швейцарских франков", - говорится в сообщении. В частности из этих активов в Швейцарии, по данным Генпрокуратуры, находятся денежные средства на сумму $777,8 млн и виллы в г. Колоньи стоимостью 18,5 млн франков; во Франции - квартиры в Париже и замок "Шато де Грусси", виллы в Сан-Тропе общей стоимостью €52,5 млн; в Ирландии - денежные средства и ценные бумаги на $300 млн; на Мальте - самолет стоимостью $48,8 млн; в России - денежные средства на сумму $6 млн, пентхаус в Москве, особняк и восемь квартир на Рублевке, гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более $2 млн в Ялте; в ОАЭ - денежные средства в размере $32 млн и золото на сумму $31,5 млн, а также недвижимость общей стоимостью $67,4 млн.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года. Он возглавлял республику с момента обретения ею независимости в 1991 году.