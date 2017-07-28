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Тела пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Абхазии, отправлены в Россию

Происшествия
28 июля, 13:20 UTC+3 СУХУМ 28, июля. /ТАСС

Вопрос отправки гроба с телом пилота из Самары Александра Семенова решается при содействии абхазской стороны

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СУХУМ, 28 июля. /ТАСС/. Тела погибших в авиакатастрофе в Пицунде россиян Андрея Уколова и шестилетней Екатерины Дарныкиной отправлены в пятницу в Москву. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве России в Абхазии.

"Тела двоих пассажиров прогулочного легкомоторного самолета, потерпевшего крушение в четверг в устье реки Бзыбь в Абхазии, сегодня отправлены в Москву. Вопрос отправки гроба с телом пилота из Самары Александра Семенова решается при содействии абхазской стороны", - сказал пресс-атташе посольства Турал Джавадов, добавив, что посольство работает в контакте с родственниками погибшего.

Как сообщили журналистам в пресс-службе генпрокуратуры республики в пятницу, транспортная прокуратура Абхазии ведет следствие по факту крушения одномоторного прогулочного самолета "Амфибия" 23-М. По данным генпрокуратуры, самолет принадлежал частному лицу, гражданину РФ, и находился в аренде у пилота.

"Самолет осуществлял полет над территорией Республики Абхазия, имея все необходимые разрешительные документы", - отметили в пресс-службе генпрокуратуры республики. В ведомстве уточнили, что крушение произошло вблизи моста через реку Бзыбь, на восьмом километре автодороги Гагра - Пицунда.

В четверг приблизительно в 17:20 мск в результате падения прогулочного самолета, принадлежавшего по информации пресс-службы МЧС Абхазии, российской коммерческой фирме "Седьмое небо", погибли трое россиян. Как рассказал источник во властных структурах республики, 6-летняя девочка, ее мать и отчим отдыхали в частной гостинице в Пицунде, однако мать из-за беременности отказалась от прогулки на самолете.

Семья должна была лететь обратно в Москву в четверг, но решила продлить свой отдых до пятницы. Это второй подобный случай за месяц: 6 июля при заходе на полевой аэродром Пицунды в результате жесткой посадки легкомоторного самолета А-ЗЗ МА 2 туриста из Москвы получили тяжелые травмы.

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