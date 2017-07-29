Кадыров обсудил инцидент с чеченками в Воронеже с главой региона

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров обсудил по телефону с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым конфликтную ситуацию с двумя чеченскими девушками, произошедшую 27 июля. Об этом он в субботу написал в своем Instagram.

"У меня накануне состоялся телефонный разговор с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым, с которым нас связывают давние дружеские отношения. Алексей Васильевич с глубоким сожалением говорил о случившемся. Он отметил, что руководство области делает все для сохранения и укрепление межнационального мира и согласия", - написал он.

По словам Кадырова, резко осудили поступок сотрудников полиции председатель Воронежской областной думы, депутаты от области в Госдуме РФ и общественность города. Глава Чечни выразил признательность за оперативную реакцию на случившееся председателя СПЧ при президенте РФ Михаила Федотова.

Он также отметил корректную реакцию общества на произошедшую ситуацию. "Инцидент в Воронеже не оставил равнодушным никого, - написал Кадыров. - Тысячи жителей регионов России осудили бесчеловечное отношение к девочке и ребенку, а также к их родным. Такой и должна быть реакция общества, независимо от того, кто пострадал - русский, чеченец, татарин, черкес или еврей".

Инцидент в Воронеже не оставил равнодушным никого. Виновные признали свою неправоту и недопустимость подобного поведения. Хвала Аллаху, таких сотрудников в МВД РФ немного, а достойных офицеров сто раз больше. Тысячи жителей регионов России осудили бесчеловечное отношение к девочке и ребёнку, а также к их родным. Такой и должна быть реакция общества, независимо от того, кто пострадал - русский, чеченец, татарин, черкес или еврей. Хочу напомнить, что вызволенные нами из ливийского плена моряки, освобождённые на Украине журналисты, возвращенная родному отцу девочка Лиза Уханова не являются чеченцами. Мои боевые товарищи, реально рискуя, вернули их в свои семьи... У меня накануне состоялся телефонный разговор с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым, с которым нас связывают давние дружеские отношения. Алексей Васильевич с глубоким сожалением говорил о случившемся. Он отметил, что руководство области делает всё для сохранения и укрепление межнационального мира и согласия. Алексей Васильевич со времён пребывания в должности министра сельского хозяйства РФ оказывал нам помощь. Резко осудили поступок сотрудников полиции председатель Воронежской областной думы, депутаты от области в Госдуме РФ и общественность города. Начальником ГУ МВД РФ по Воронежской области назначено проведение служебной проверки действий сотрудников полиции, ГУ СК начато расследование, освобождён задержанный Руслан Абдулаев. Известно, что участники инцидента обращаются к пострадавшим с просьбой принять их извинения. Я не знаю, как поступят Руслан Абдулаев, его дочь и другие. Но забыть всё это нам всем будет нелегко. Оперативно отреагировал на случившееся Председатель СПЧ при Президенте РФ Михаил Федотов, за что очень признателен ему. Хочу выразить благодарность дорогим БРАТЬЯМ - депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову, Председателю Парламента ЧР Магомеду Даудову и представителю в Воронежской области Адлану Носаеву, которые чётко выполнили все мои поручения. А доблестные правозащитники в рот набрали воды, когда девочка и ребёнок нуждались в поддержке. Вот их истинное лицо и их реальная забота о правах чеченцев. #Кадыров #Россия #Чечня #Воронеж Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Июл 28 2017 в 3:58 PDT

Инцидент произошел на улице Ленина в Левобережном районе Воронежа. Сотрудники полиции в штатском, не предъявив собственных удостоверений личности, потребовали предъявить документы у двух жительниц города Малики Кусаевой и 17-летней Мархи Абдулаевой, которые вышли на прогулку с трехмесячным ребенком, не взяв с собой паспорта. На видео, которое распространилось в социальных сетях, женщины просят объяснить причину проверки документов, на что полицейские потребовали проехать с ними в отделение. Позже МВД по Воронежской области начало служебную проверку по инциденту.