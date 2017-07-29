Защита осужденных за госизмену жительниц Сочи просит отмены приговора

СОЧИ, 29 июля. /ТАСС/. Защита осужденных за госизмену жительниц Сочи Анник Кесян и Марины Джанджгава, помилованных президентом РФ, продолжит настаивать на отмене приговора. Об этом ТАСС сообщил в субботу адвокат осужденных Иван Павлов.

Президент России Владимир Путин помиловал россиянок Марину Джанджгава и Анник Кесян, осужденных за госизмену. Соответствующие указы опубликованы в субботу на официальном портале правовой информации. Указы вступят в силу в течение десяти дней с момента опубликования.

"Да, мои подзащитные были помилованы, через 10 дней они будут освобождены, - сказал Павлов. - Ранее защитой были направлены жалобы в Верховный суд с требованием отмены приговора, мы продолжим настаивать на этом". По словам адвоката, материалы дела Кесян уже истребованы Верховным судом из Краснодарского суда. "Судьи сейчас разбираются, будет ли пересмотрен приговор", - сказал Павлов.

Защита осужденных считает, что при вынесении каждого приговора суды первой инстанции допустили существенные нарушения. В частности, что сведения, которые их подзащитные передавали в СМС, в силу их незащищенности и общедоступности, не могли быть отнесены к гостайне.

Кесян и Джанджгава были осуждены Краснодарским краевым судом по статье "Госизмена" УК РФ за отправку в 2008 году знакомым в Грузию сообщений о передвижении по железной дороге военной техники в сторону Абхазии. В 2013 году Джанджгава была приговорена к 12 годам лишения свободы, а в 2015 году суд приговорил Кесян к восьми годам колонии. В апреле этого года обе женщины были переведены в следственный изолятор "Лефортово" после того, как президент России Владимир Путин помиловал осужденную по той же статье другую жительницу Сочи Оксану Севастиди.

Тогда же Севастиди сообщила, что в колонии встретила Ингу Тутисани, отбывающую заключение за аналогичное преступление.