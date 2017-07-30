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МЧС Абхазии: поиски российского туриста в горах республики не дали результатов

Происшествия
30 июля, 11:04 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 30, июля. /ТАСС

В воскресенье вечером спасателей спустят с перевала Аданга, где они базировались в течение трех дней, в Сухум, и далее поиски будут продолжены с воздуха

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СУХУМ, 30 июля. /ТАСС/. Поиски туриста из Московской области Андрея Лихачева, пропавшего в горах Абхазии, пока безрезультатны, сообщили в воскресенье ТАСС в министерстве по чрезвычайным ситуациям республики.

"Продолжающиеся с пятницы поиски туриста из города Раменское Андрея Лихачева на трех перевалах - Марухском, Аданга, Кулямба - и на горе Адзгара, к сожалению, не дали результатов", - сказал первый замминистра по ЧС Тигран Делибалтян. Он напомнил, что до этого два дня туриста искали на Гудаутском перевале и в высокогорном селе Псху Сухумского района. Поиск велся пешими группами и с помощью авиации.

По словам Делибалтяна, в воскресенье вечером спасателей спустят с перевала Аданга, где они базировались в течение трех дней, в Сухум, и далее поиски будут продолжены с воздуха.

Лихачев 1982 года рождения пересек российско-абхазскую границу 9 июля, в ночь на 11 июля его видели в районе Сухумской ГЭС, где он переночевал и отправился в пеший поход. По имеющейся у МЧС информации, Лихачев планировал совершить горный поход через Псху, Черную воду, перевал Кулямба и далее добраться до села Цабал.

Лихачев должен был лететь обратно в Москву 22 июля. В связи с тем, что турист не вернулся в положенное время домой, его родственники обратились в полицию.

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