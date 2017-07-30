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Корреспондент Russia Today погиб при обстреле в провинции Хомс

Происшествия
30 июля, 15:12 дата обновления: 30 июля, 15:33 UTC+3

Как сообщает телеканал, Халед аль-Хатыб был смертельно ранен во время освещения операции сирийской армии против боевиков ИГ

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© AP Photo/Hassan Ammar

ТАСС, 30 июля. Корреспондент телеканала Russia Today погиб в воскресенье при обстреле боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Хомс. Об этом сообщается на сайте арабской версии телеканала.

Корреспондент телеканала в Сирии Халед аль-Хатыб был смертельно ранен во время освещения операции сирийской армии против террористов ИГ, говорится в сообщении.

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