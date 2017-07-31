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СК возбудил уголовное дело по факту гибели заключенных в Приморье

Происшествия
31 июля, 6:32 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 31, июля. /ТАСС

По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания

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ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в понедельник в Приморском крае по факту гибели четверых заключенных при пожаре в больнице ГУФСИН. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Приморскому краю.

"Следственными органами Приморья возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц ФКУ "Краевая больница" ГУФСИН России по Приморскому краю",- говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, вечером 30 июля на первом этаже больницы ГУФСИН России по Приморскому краю в помещении для хранения личных вещей заключенных произошло возгорание. Удушливый дым распространился на все четыре этажа.

"На момент происшествия в плате терапевтического отделения больницы находились четыре пациента, которые в связи с заболеваниями не могли передвигаться без посторонней помощи. В результате они получили отравление угарным газом и погибли",- отмечает следствие.

По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания.

Известно, что прокуратура проверяла это учреждение всего месяц назад. Тогда были выявлены различные нарушения, в том числе и требований пожарной безопасности. По итогам проверки прокурором края внесено представление руководителю ГУФСИН России по Приморскому краю об устранении выявленных нарушений закона. В отношении заместителя начальника учреждения возбуждено дело об административном правонарушении.

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