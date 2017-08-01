Школьник-мотоциклист погиб в результате конфликта с пьяным водителем в Башкирии

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ТАСС, 1 августа. Нетрезвый водитель в Башкирии намеренно насмерть сбил школьника-мотоциклиста в ходе дорожной ссоры, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах.
"В минувший понедельник на территории базы отдыха "Ивкор" возле деревни Кучуково Учалинского района у пьяного 35-летнего водителя автомобиля Volkswagen произошел конфликт с ехавшими на мотоцикле 13-летними школьниками. После этого мужчина умышленно совершил столкновение с мотоциклом", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте, его пассажиру оказана медицинская помощь. Водитель Volkswagen задержан.
В пресс-центре МВД подтвердили факт инцидента.