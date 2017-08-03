В США семейная пара призналась в насилии над усыновленным в РФ юношей

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская семейная пара - Ральф и Кэролайн Флинн - заявила о нежелании оспаривать обвинения в многолетнем сексуальном насилии в отношении усыновленного в России в девятилетнем возрасте Денниса Флинна. Об этом сообщила ТАСС в среду прокурор округа Санта-Клара (штат Калифорния) Уан Трэн.

Как она указала, семейная пара 1 августа согласилась на сделку со следствием. Тот факт, что супруги не стали оспаривать обвинения, приравнивается к признанию ими вины. "В уголовном суде это одно и то же", - пояснила Трэн.

Она указала, что приговор семейной паре еще не вынесен, как ожидается, это произойдет 2 ноября. Ральфу Флинну может грозить до 24 лет тюремного заключения, его супруге - до 12 лет. Как констатировала прокурор, в случае с Ральфом Флинном, которому сейчас 73 года, "это, по сути, пожизненное заключение". Она пояснила, что семейная пара после вынесения приговора сохранит право подать апелляцию.

Ранее планировалось, что разбирательство данного дела по существу начнется в четверг, 3 августа, в суде округа Санта-Клара. Предполагалось, что первым этапом в этом процессе станет подбор жюри присяжных.

О том, что Деннис Флинн, которому в настоящее время 25 лет, на протяжении многих лет подвергался издевательствам со стороны приемных родителей, сообщили в марте 2016 года калифорнийские СМИ. В генконсульстве РФ в Сан-Франциско тогда подтвердили ТАСС, что юноша является гражданином России. Вскоре после этого уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что рассчитывает на полноценное расследование данной ситуации.