В США семейная пара призналась в насилии над усыновленным в РФ юношей

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НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская семейная пара - Ральф и Кэролайн Флинн - заявила о нежелании оспаривать обвинения в многолетнем сексуальном насилии в отношении усыновленного в России в девятилетнем возрасте Денниса Флинна. Об этом сообщила ТАСС в среду прокурор округа Санта-Клара (штат Калифорния) Уан Трэн.
Как она указала, семейная пара 1 августа согласилась на сделку со следствием. Тот факт, что супруги не стали оспаривать обвинения, приравнивается к признанию ими вины. "В уголовном суде это одно и то же", - пояснила Трэн.
Ранее планировалось, что разбирательство данного дела по существу начнется в четверг, 3 августа, в суде округа Санта-Клара. Предполагалось, что первым этапом в этом процессе станет подбор жюри присяжных.
О том, что Деннис Флинн, которому в настоящее время 25 лет, на протяжении многих лет подвергался издевательствам со стороны приемных родителей, сообщили в марте 2016 года калифорнийские СМИ. В генконсульстве РФ в Сан-Франциско тогда подтвердили ТАСС, что юноша является гражданином России. Вскоре после этого уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что рассчитывает на полноценное расследование данной ситуации.