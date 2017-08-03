Санкт-Петербург, Москва и Приморье лидируют по количеству ДТП с такси

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Приморский край лидируют по количеству дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине водителей легковых такси в стране с начала года. Об этом на V Международном Евразийском форуме "Такси" сообщил начальник Управления надзорной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин.

"Более 40% таких ДТП (произошедших по вине водителей легковых такси - прим. ТАСС) выявлено в четырех регионах - это Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Приморский край. Наверное, это связано с большим рынком легковых такси в этих регионах и с большим количеством официальных такси", - сказал он.

Согласно материалам ведомства, за семь месяцев 2017 года в Москве зарегистрировано 269 ДТП, произошедших по вине водителей легковых такси. В Московской области - 56, в Санкт-Петербурге - 48, в Приморье - 43. В остальных регионах зафиксировано 604 ДТП - 59% от общего числа.

Также Понарьин привел статистику административных нарушений, выявленных при незаконной эксплуатации легковых такси.

По его данным, за семь месяцев текущего года зарегистрированы 1 тыс. 40 перевозок легковым такси без разрешения (2 тыс. 423 случая по итогам прошлого года), 3 тыс. 929 случаев управления транспортным средством с незаконно установленным опознавательным знаком "Такси" (7 тыс. 830 по итогам прошлого года), 183 случая незаконного нанесения цветоргафической схемы легкового такси (440 случаев по итогам 2016 года).

V Международный Евразийский форум "Такси" проходит в Москве 3 - 4 августа.