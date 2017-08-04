Суд начнет слушания дела хакеров "Шалтая-Болтая" 10 августа

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в открытом режиме начнет слушания уголовного дела двух предполагаемых участников хакерской группы "Шалтай-Болтай" Константина Теплякова и Александра Филинова. Об этом ТАСС сообщила адвокат, представляющая интересы Филинова, Наталья Земскова.
"Суд принял решение, что слушания начнутся в открытом режиме. И уже в ходе них судья сам примет решение о необходимости закрытия процесса", - сказала адвокат, отметив, что слушания начнутся в 10 августа в 11:00 мск.
В деле содержатся материалы под грифом "секретно".
Также она отметила, что подсудимый Тепляков признает свою вину и просил об особом порядке судопроизводства, без исследования доказательств или допроса свидетелей. "Но мой подзащитный Филинов вину не признает и выступал против особого порядка. Суд рассмотрит дела в обычном режиме", - добавила адвокат.
Лидер группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев и его возможные сообщники - Александр Филинов и Константин Тепляков - были арестованы в ноябре прошлого года. Им было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения").
Мосгорсуд 6 июля приговорил Аникеева к 2 годам колонии. Защита приговор обжаловала, но дата рассмотрения апелляции еще не назначена. Аникеев свою вину признал и дал показания на соучастников, в связи с чем уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке.
В окончательном обвинении фигурировало шесть эпизодов неправомерного доступа к компьютерной информации, среди которых взлом почты пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой и заместителя начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимура Прокопенко. При этом потерпевшими по делу они не являются.
Как ранее сообщал ТАСС источник, знакомый с материалами дела, в обвинении также фигурируют эпизоды взлома почты Елены Морозовой из группы компаний "Сумма", сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова, журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева, помощника президента РФ Андрея Белоусова. Все они признаны потерпевшими.