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Осужденный экс-сенатор Цыбко подал апелляционную жалобу на приговор

Происшествия
4 августа, 13:06 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Бывший член Совета Федерации 3 августа был приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу за взятки

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Константин Цыбко

Константин Цыбко

© ТАСС/Александра Мудрац

ЧЕЛЯБИНСК, 4 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Осужденный в четверг Озерским городским судом за взяточничество бывший член Совета Федерации Константин Цыбко в пятницу подал апелляционную жалобу. Об этом ТАСС сообщил в пятницу адвокат Константин Коваленко.

"Краткая апелляционная жалоба в Челябинский областной суд через Озерский городской суд сегодня подана самим Константином Цыбко. Защита тоже планирует подать сперва краткую, а потом полную апелляционную жалобу", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 3 августа суд Озерска Челябинской области признал бывшего члена Совета Федерации Константина Цыбко виновным во взяточничестве и приговорил его к лишению свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу в 70 млн рублей.

По данным следствия, в 2011 году Цыбко получил от главы администрации Озерского городского округа Челябинской области Евгения Тарасова денежные средства в сумме не менее 11 млн рублей за оказанное ему содействие в назначении на указанную должность.

В 2012 году Цыбко как лично, так и при посредничестве Тарасова получил 10 млн рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Озерского городского округа и иных районов Челябинской области.

В июне 2014 года Совет Федерации лишил сенатора неприкосновенности на период расследования уголовного дела. Позднее Челябинский политсовет "Единой России" приостановил его членство в партии до окончания следствия.

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