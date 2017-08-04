В США экс-менеджер Volkswagen признал вину по делу о дизельном скандале

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Один из бывших менеджеров американского подразделения германского автоконцерна Volkswagen Оливер Шмидт, которому в США предъявлены обвинения по подозрению к причастности в фальсификации данных о загрязнении воздуха, признал свою вину. Судебные слушания состоялись в пятницу в Детройте.

Как отмечает агентство Reuters, согласно сделке со следствием, которое предполагало признание вины, Шмидту грозит максимум до семи лет лишения свободы, а также штраф в размере до 400 тыс. долларов.

Шмидт был задержан в январе в штате Флорида, после чего его доставили в суд в Детройте, где предъявили обвинения в организации сговора с целью совершения мошеннических действий. Экс-менеджера поместили под стражу, суд отказался выпускать его под залог.

По информации следствия, Шмидт сыграл не последнюю роль в сокрытии реального экологического ущерба, наносимого продукцией Volkswagen. Согласно заявлению стороны обвинения, в 2014 году Шмидт лично предоставлял "ложные технические данные о причинах высокого уровня выбросов выхлопных газов" автомобилями корпорации. Позже он вынужден был признать существование специального программного обеспечения (ПО), фабриковавшего экологическую отчетность.

Volkswagen оказался в центре так называемого "дизельного скандала" после обнаружения в выпускаемых им автомобилях ПО, позволявшего занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. В результате такие автомобили по показателям полностью отвечали принятым в США экологическим нормам. В действительности же они превышали установленный для них уровень загрязнения воздуха в 30-40 раз.

В марте этого года Volkswagen признал в американском суде свою вину в фальсификации данных о выбросах вредных веществ, согласившись выплатить властям США штраф в размере 4,3 млрд долларов.