Минтранс ФРГ запретил эксплуатировать 22 тыс. автомашин Porsche из-за скандала с выбросами

БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Александер Добриндт распорядился в четверг запретить эксплуатацию определенных дизельных автомобилей модели Porsche Cayenne. Как отметил журналистам глава минтранса ФРГ, в них обнаружены недопустимые механизмы, занижающие реальные показатели выбросов вредных веществ в атмосферу.

Добриндт сообщил, что запрет затронет около 22 тыс. автомобилей Porsche по всей Европе, они будут отозваны в мастерские для переоборудования.

Ранее таблоид Bild отметил, что Федеральное ведомство по транспорту ФРГ обнаружило недопустимые механизмы в дизельных моторах V6, которые используются в моделях Cayenne и Macan.