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Минтранс ФРГ запретил эксплуатировать 22 тыс. автомашин Porsche из-за скандала с выбросами

Экономика и бизнес
27 июля, 18:43 UTC+3 БЕРЛИН 27, июля. /ТАСС

Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Александер Добриндт отметил, что в автомобилях обнаружены недопустимые механизмы, занижающие реальные показатели выбросов вредных веществ в атмосферу

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Porsche Cayenne

Porsche Cayenne

© AP Photo/Jens Meyer

БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Александер Добриндт распорядился в четверг запретить эксплуатацию определенных дизельных автомобилей модели Porsche Cayenne. Как отметил журналистам глава минтранса ФРГ, в них обнаружены недопустимые механизмы, занижающие реальные показатели выбросов вредных веществ в атмосферу.

Добриндт сообщил, что запрет затронет около 22 тыс. автомобилей Porsche по всей Европе, они будут отозваны в мастерские для переоборудования.

Ранее таблоид Bild отметил, что Федеральное ведомство по транспорту ФРГ обнаружило недопустимые механизмы в дизельных моторах V6, которые используются в моделях Cayenne и Macan.

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