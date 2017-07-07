Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США предъявили обвинения экс-менеджеру Audi по делу о "дизельном скандале"

Экономика и бизнес
7 июля, 2:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, июля. /ТАСС

Джованни Памио инкриминируется сговор с целью мошенничества и нарушение экологических норм Соединенных Штатов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Matthias Schrader

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Власти США предъявили обвинения экс-менеджеру компании Audi, являющейся подразделением германского автомобилестроительного концерна Volkswagen, по делу о нарушении американских экологических норм. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении министерства юстиции США.

Как отметило ведомство, 60-летнему Джованни Памио, гражданину Италии, инкриминируется сговор с целью мошенничества и нарушение экологических норм США. По данным минюста, в период с 2006 по 2015 год Памио возглавлял команду инженеров, ответственных за создание систем, отслеживающих показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобилей, предназначенных для продажи в США.

Смотрите также

СМИ: США выдали ордер на арест 5 экс-менеджеров Volkswagen в связи с "дизельным скандалом"

Судья в Детройте приговорил Volkswagen к штрафу в $2,8 млрд

Volkswagen выплатит $157 млн властям 10 штатов США в связи с "дизельным скандалом"

"Памио поручил работникам Audi разработать и применить программное обеспечение для обхода стандартных используемых в США тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах", - отмечается в сообщении.

В прошлом году Volkswagen согласился выплатить в общей сложности $15,3 млрд за нарушения экологических норм в США, потратив, в частности, около $10 млрд на починку или выкуп примерно 475 тыс. проданных им в этой стране автомобилей с двухлитровыми дизельными двигателями. Концерн также обязался выплатить $2,7 млрд за ликвидацию экологического ущерба и направить $2 млрд на разработку автомобилей, которые в меньшей степени загрязняют окружающую среду.

Volkswagen оказался в центре скандала после обнаружения в выпускаемых им автомобилях программного обеспечения, позволявшего занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями. В результате такие авто на бумаге полностью отвечали принятым в США экологическим нормам, в действительности превышая установленный предельный уровень загрязнения воздуха в 30-40 раз. Как признали в концерне, проблема фальсификации этих данных затрагивает до 11 млн машин по всему миру. Судебные иски против Volkswagen были поданы и в других странах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Скандалы вокруг крупных автоконцернов
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
2
Американские сенаторы призвали Трампа не возвращать России изъятую в США дипсобственность
3
Меркель и Трамп обсудили в Гамбурге Украину, КНДР и Ближний Восток
4
Путин и Трамп на саммите G20 проведут первую личную встречу
5
Ростех не закупал турбины для ТЭС в Крыму напрямую у Siemens
6
Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на встрече в Гамбурге
7
Полиция задержала женщину, сбившую "пьяного" мальчика в Балашихе
Темы дня
Реклама