США предъявили обвинения экс-менеджеру Audi по делу о "дизельном скандале"

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Власти США предъявили обвинения экс-менеджеру компании Audi, являющейся подразделением германского автомобилестроительного концерна Volkswagen, по делу о нарушении американских экологических норм. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении министерства юстиции США.

Как отметило ведомство, 60-летнему Джованни Памио, гражданину Италии, инкриминируется сговор с целью мошенничества и нарушение экологических норм США. По данным минюста, в период с 2006 по 2015 год Памио возглавлял команду инженеров, ответственных за создание систем, отслеживающих показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобилей, предназначенных для продажи в США.

"Памио поручил работникам Audi разработать и применить программное обеспечение для обхода стандартных используемых в США тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах", - отмечается в сообщении.

В прошлом году Volkswagen согласился выплатить в общей сложности $15,3 млрд за нарушения экологических норм в США, потратив, в частности, около $10 млрд на починку или выкуп примерно 475 тыс. проданных им в этой стране автомобилей с двухлитровыми дизельными двигателями. Концерн также обязался выплатить $2,7 млрд за ликвидацию экологического ущерба и направить $2 млрд на разработку автомобилей, которые в меньшей степени загрязняют окружающую среду.

Volkswagen оказался в центре скандала после обнаружения в выпускаемых им автомобилях программного обеспечения, позволявшего занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями. В результате такие авто на бумаге полностью отвечали принятым в США экологическим нормам, в действительности превышая установленный предельный уровень загрязнения воздуха в 30-40 раз. Как признали в концерне, проблема фальсификации этих данных затрагивает до 11 млн машин по всему миру. Судебные иски против Volkswagen были поданы и в других странах.