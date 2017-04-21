Судья в Детройте приговорил Volkswagen к штрафу в $2,8 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Федеральный судья в Детройте (штат Мичиган) вынес решение о взыскании с германского автоконцерна Volkswagen $2,8 млрд. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press.

Концерн оказался в центре скандала после обнаружения на его машинах ПО, которое позволяло обойти жесткие экологические нормы США.

"Кто оказался пострадавшим в результате этого проявления корпоративной жадности? - задался вопросом судья Шон Кокс при вынесении приговора. - Из того, что я вижу, это - не менеджеры Volkswagen, которые получали огромные суммы в виде жалованья и бонусов. Как всегда, пострадавшими оказались рядовые потребители".

Как отметило в этой связи AP, помимо выплаты штрафа в $2,8 млрд автоконцерн обязан будет выплатить $1,5 млрд в рамках урегулирования гражданских исков и израсходовать около $11 млрд на компенсации владельцам машин издержек, обусловленных "дизельным скандалом".