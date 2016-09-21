Инвесторы Volkswagen подали 1400 исков на €8,2 млрд из-за "дизельного скандала"

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БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Более 1400 исков на €8,2 млрд поступило в земельный суд Брауншвайга (федеральная земля Нижняя Саксония) от инвесторов компании Volkswagen. Об этом сообщается на сайте судебной инстанции, в юрисдикции которой находится автопроизводитель.
Как уточняется в заявлении, речь идет об исковых требованиях как институциональных, так и частных инвесторов. Половина из них поступила 19 сентября, остальные были зарегистрированы ранее.
"В настоящее время насчитывается около 1400 исков с требованием компенсации убытков от инвесторов Volkswagen AG. Общая сумма исковых требований составляет около €8,2 млрд", - сообщили в земельном суде. Там также заверили, что подготовились к такому наплыву заявителей и даже выделили дополнительный персонал и складские помещения для хранения материалов по делу.
По оценкам суда, на полноценную регистрацию всех заявлений уйдет около месяца. Там также отметили, что всего в год земельная судебная палата Брауншвейга обрабатывает примерно 2800 гражданских исков.
Volkswagen оказался в центре "дизельного скандала" после обнаружения на машинах программного обеспечения (ПО), позволяющего обходить существующие жесткие требования относительно содержания вредных веществ в выхлопных газах. Расследования в отношении автогиганта были начаты в ряде стран Европы и Азии. Как сообщили в Volkswagen, проблема фальсификации экологических тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей может затрагивать до 11 млн машин по всему миру.
Ранее Volkswagen достиг соглашения с американской юстицией, согласно которому концерн обязуется потратить около $10 млрд на починку или выкуп примерно 475 тыс. проданных им в США автомобилей с двухлитровыми дизельными двигателями. В этих машинах установлено указанное ПО.