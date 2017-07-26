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СМИ: BMW прекращает сотрудничество с Daimler после обвинений в картельном сговоре

Экономика и бизнес
26 июля, 16:13 UTC+3 ТАСС

Это произошло после признания Daimler в картельном сговоре с другими автопроизводителями

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Matthias Schrader

ТАСС, 26 июля. После обвинений в картельном сговоре крупнейших автопроизводителей Германии компания BMW остановила переговоры о сотрудничестве с Daimler, сообщает журнал Automobil Produktion со ссылкой на источники в BMW.

Из-за признания Daimler Еврокомиссии в картельном сговоре с другими немецкими производителями автомобилей - Volkswagen, Audi, Porsche и BMW - "доверие полностью подорвано", рассказал журналу представитель BMW.

К дальнейшему сотрудничеству с Daimler компания относится критически.

Под вопросом находятся такие проекты, как совместная закупка автомобильных запчастей у поставщиков, общая сеть электрических и бензиновых заправочных станций, запланированное объединение дочерних фирм Car 2 Go (Daimler) и Drive Now (BMW).

Ранее газета Der Spiegel, ссылаясь на информацию, предоставленную Volkswagen европейскому регулятору, сообщила, что с начала 1990-х годов представители Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler регулярно встречались друг с другом и заключали негласные производственные договоренности. Таким образом, автопроизводители преследовали цель свести к минимуму конкуренцию между собой.

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