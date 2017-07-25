SZ: Daimler первым признал картельный сговор между немецкими автопроизводителями

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ТАСС, 25 июля. Автоконцерн Daimler первым признался властям в том, что пять крупнейших автопроизводителей Германии находились в картельном сговоре. Как сообщила во вторник газета Süddeutsche Zeitung, суть данного хода - возможность выйти из скандала без юридических последствий.
По сведениям издания, другая компания, Volkswagen, также сообщила о нарушении антимонопольного законодательства, однако уже после Daimler. Исходя из этого, в Volkswagen могут надеяться лишь на 50% послабление в грядущих штрафных санкциях.
В понедельник представитель кабмина ФРГ Ульрике Демме сообщила, что антимонопольные органы Европейского союза проверяют информацию СМИ, согласно которой пять немецких автопроизводителей с 1990-х годов согласовывали свои действия по производству и сбыту машин.
Сообщение о том, что немецкие компании могли согласовывать свои действия, 21 июля распространил немецкий еженедельник Der Spiegel. В нем якобы участвовали Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler. За все время было проведено около 60 рабочих встреч, в которых участвовали более 200 сотрудников концернов. При этом производители преследовали цель свести к минимуму конкуренцию между собой.
Некоторые упомянутые в материале компании назвали информацию спекуляциями.