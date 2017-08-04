"Алроса": ЧП на руднике "Мир" вызвал неконтролируемый сброс воды после размыва карьера

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Неконтролируемое увеличение притока воды стало вероятной причиной аварии на руднике "Мир" компании "Алроса" в Якутии. Об этом сообщил официальный представитель компании.

"По результатам предварительного анализа происшествия наиболее вероятной причиной аварии, произошедшей 4 августа 2017 года на руднике "Мир", стало неконтролируемое увеличение водопритока из чаши отработанного карьера в подземный рудник в результате резкого ухудшения горно-геологических условий и размыва вмещающих пород в карьере", - сообщил представитель компании.

Рудник "Мир" разрабатывает Мирнинский горно-обогатительный комбинат - старейшее предприятие "Алросы". В пятницу в шахте произошел прорыв воды из карьера. В пресс-службе МЧС России ранее сообщили, что в шахте находился 151 человек, 142 из них спасены, поисково-спасательные работы продолжаются.

Следователи начали проверку по факту ЧП. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Якутии, проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ"). Свою проверку в связи с аварией начала прокуратура республики.