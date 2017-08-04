Спасатели на руднике в Якутии получают сигналы, но не могут добраться до источника

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ТАСС, 4 августа. Спасатели продолжают поиски шахтеров, остающихся на руднике "Мир" в Якутии, они фиксируют сигналы, но пока не могут добраться до их источника. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС по телефону глава республики Егор Борисов.
"Ситуация стабильная, работа ведется, наши спасатели работают по тому плану, который выработан, поэтому есть сигналы, но мы пока до них дойти не можем. Поэтому поиски продолжаются. Мы надеемся и до последнего будем надеяться", - сказал он.
"Мы не будем прогнозировать то, что будет. При любой ситуации поддержка и помощь будут оказаны со стороны самой компании ["Алроса"] и правительства Якутии", - добавил Борисов.
По его словам, действия инженеров и спасателей "были абсолютно правильными", благодаря чему на поверхность удалось поднять 142 человека (из 151, которые находились на руднике в момент аварии), хотя были "технические неполадки с отключением электричества". "Здесь никаких претензий нет", - подчеркнул глава региона.