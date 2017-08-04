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Спасатели на руднике в Якутии получают сигналы, но не могут добраться до источника

Происшествия
4 августа, 23:18 UTC+3 ТАСС

Как сообщил глава республики Егор Борисов, спасатели работают по выработанному плану

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ТАСС, 4 августа. Спасатели продолжают поиски шахтеров, остающихся на руднике "Мир" в Якутии, они фиксируют сигналы, но пока не могут добраться до их источника. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС по телефону глава республики Егор Борисов.

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"Ситуация стабильная, работа ведется, наши спасатели работают по тому плану, который выработан, поэтому есть сигналы, но мы пока до них дойти не можем. Поэтому поиски продолжаются. Мы надеемся и до последнего будем надеяться", - сказал он.

"Мы не будем прогнозировать то, что будет. При любой ситуации поддержка и помощь будут оказаны со стороны самой компании ["Алроса"] и правительства Якутии", - добавил Борисов.

По его словам, действия инженеров и спасателей "были абсолютно правильными", благодаря чему на поверхность удалось поднять 142 человека (из 151, которые находились на руднике в момент аварии), хотя были "технические неполадки с отключением электричества". "Здесь никаких претензий нет", - подчеркнул глава региона.

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Авария на руднике "Мир" в Якутии
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