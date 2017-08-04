Авария на руднике "Мир": судьба девяти горняков остается неизвестной

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. В пятницу на алмазном руднике "Мир" в Якутии произошла авария: затопило подземную шахту в результате прорыва воды из отработанного карьера. Благодаря оперативно начатой спасательной операции удалось вывести в безопасное место свыше 130 горняков. Неизвестна судьба девяти человек.

О чрезвычайном происшествии на руднике доложено президенту РФ Владимиру Путину, который поручил главе МЧС Владимиру Пучкову возглавить комиссию по ликвидации последствий аварии. На место аварии вылетели глава Якутии Егор Борисов, глава МЧС и президент компании "Алроса", которой принадлежит предприятие, Сергей Иванов. Прокуратура начала проверку обстоятельств ЧП.

В горизонте минус 210

По сообщению "Алросы", авария произошла около 16:30 по местному времени (10:30 мск) в горизонте 210 метров. В результате подтопления насосной станции ВКС-2 в шахту, по предварительным данным, попало 200 тыс. кубометров воды. Произошло также отключение электроэнергии.

Согласно первому сообщению компании, на момент аварии в шахте находилось более 100 человек. По уточненной информации президента компании "Алроса", в смене на руднике "Мир" находился 151 человек. Девять из них остались на подготовительных работах и в шахту не спускались. Таким образом на момент аварии в шахте находились 142 человека.

Президенту доложили

Информация о чрезвычайном происшествии было оперативно доведена до сведения президента, который в пятницу в ходе поездки по стране проводил два выездных совещания на Байкале.

"Да, президент в курсе аварии", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Глава Якутии Егор Борисов вылетел в Мирный, чтобы координировать работу оперативного штаба. "На шахте "Мир" компании "Алроса" сегодня произошла авария - прорыв воды из котлована <...> Я сейчас вылетаю туда, чтобы лично координировать работу оперштаба, - сказал Борисов ТАСС перед вылетом. - Будем оказывать помощь пострадавшим. Надеюсь, таких будет мало".

Глава МЧС Владимир Пучков, находившийся в Бурятии, также срочно вылетел в Якутию во главе оперативной группы из более чем 30 горноспасателей и подземных водолазов, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Отправился на место происшествия и президент "Алросы" Сергей Иванов.

Спасательная операция

Сразу после первых сообщений о ЧП на руднике был введен план ликвидации аварии, создан оперативный штаб и началась спасательная операция.

"На руднике создана группировка сил и средств МЧС России в количестве 36 человек и шесть единиц техники филиала Якутской военизированной горноспасательной части (ВГСО ФГУП "ВГСЧ") и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), спланированы мероприятия по ее наращиванию", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Он отметил, что поначалу эвакуация горняков из затопленной шахты была осложнена отключением электроэнергии, но затем подачу энергии удалось восстановить, и людей стали поднимать на поверхность при помощи подъемников.

К концу дня в спасательной операции участвовало уже более 100 человек и свыше 10 единиц техники. "Проводится наращивание группировки. Авиацией МЧС России из Новокузнецка доставляются более 30 горноспасателей и подземных водолазов, оснащенных всем необходимым оборудованием", - сообщили в МЧС.

По словам представителя ведомства, "организована работа постоянно действующей рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также экспертного совета и центра поддержки принятия решений".

133 человека уже на поверхности

По состоянию на 16:00 мск из затопленной шахты на поверхность доставлены 133 человека, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Как сообщила ТАСС замминистра здравоохранения Якутии Людмила Вербицкая, медицинская помощь понадобилась только двум спасенным. "Только двое человек с легкими травмами конечностей доставлены в районную больницу города Мирный. 131 человек не нуждается в госпитализации и отказались от медицинской помощи", - уточнила Вербицкая.

Неизвестной остается пока участь девяти горнорабочих рудника "Мир" - установить связь с ними горняками пока не удалось.

Начата проверка

Тем временем представители прокуратуры и Следственного комитета уже начали проверку по факту аварии. В частности, следственными органами СК "проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ")".

Для участия в работе комиссии по расследованию причин и обстоятельств аварии в Мирный вылетел руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин.

Второе ЧП за семь дней

Авария стала уже вторым за семь дней чрезвычайным происшествием на руднике "Мир". 29 июля в штрек-ленте произошло обрушение горной породы, которая засыпала погрузочную машину. Находившийся в ней человек пострадал.

В общей сложности с 2009 года, когда началась добыча на подземном руднике под прежним открытым карьером, сообщалось о шести авариях на предприятии, в результате которых двое рабочих погибли, шестеро получили ранения.

Рудник "Мир" разрабатывает Мирнинский горно-обогатительный комбинат - старейшее предприятие "Алросы". Среднее содержание алмазов в руде - 3 карата на тонну. Мощность рудника составляет 1 млн тонн руды в год. Объем добычи в прошлом году составил 3,19 млн карат. По состоянию на 1 января 2017 г. запасы рудника оцениваются в 37,7 млн тонн руды и 135 млн карат алмазов.