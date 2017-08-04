Спасательная операция на руднике "Мир" продолжается, ведутся поиски девяти человек

ЯКУТСК, 4 августа, ТАСС. Спасательная операция на руднике "Мир" в Якутии продолжается, ведутся поиски девяти человек, сообщил глава "Алросы" Сергей Иванов.

"К настоящему моменту завершен первый этап спасательной операции. По уточненной информации, в смене на руднике "Мир" находился 151 человек <…> Девять из них остались на подготовительных работах и в шахту не спускались. Таким образом на момент аварии в шахте находились 142 человека. К настоящему моменту на поверхность подняты 133 человека. Их жизни ничего не угрожает. Ведутся поиски девяти человек", - сказал Иванов.

В пятницу на руднике "Мир" произошло подтопление насосной станции. Рудник "Мир" разрабатывает Мирнинский горно-обогатительный комбинат - старейшее предприятие "Алросы". Рудник действует с 2009 года, среднее содержание алмазов - 3 карата на тонну. Мощность рудника составляет 1 млн тонн руды в год. Объем добычи в прошлом году составил 3,19 млн карат.

Это уже второе ЧП за неделю на этом руднике. 29 июля в штрек-ленте произошло обрушение горной породы, которая засыпала погрузочную машину. Находившийся в ней человек погиб.