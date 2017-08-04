Около 30 спасателей отправляются из Кузбасса в Якутию, где подтопило рудник

КЕМЕРОВО, 4 августа. /ТАСС/. Группа кузбасских спасатели выдвигается в Якутию для участия в ликвидации последствий подтопления насосной станции на руднике "Мир", сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

"В связи со сложившейся аварийной обстановкой на руднике "Мир" горноспасатели из Кузбасса направляются в республику Саха (Якутия) авиацией МЧС России. В составе спасательной группировки - отделения Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда и группа подземных водолазов Национального горноспасательного центра. Всего в район происшествия направлены около 30 человек", - уточнили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС, специалисты оснащены необходимым оборудованием, они будут задействованы в аварийно-спасательных и других неотложных работах на территории рудника.

В пятницу на руднике "Мир" произошло подтопление насосной станции. По данным МЧС, на поверхность выведены 133 горняка. Рудник "Мир" разрабатывает Мирнинский горно-обогатительный комбинат - старейшее предприятие "Алросы". Рудник действует с 2009 года, среднее содержание алмазов - три карата на тонну. Мощность рудника составляет 1 млн тонн руды в год. Объем добычи в прошлом году составил 3,19 млн карат.

Это уже второе ЧП за неделю на этом руднике. 29 июля в штрек-ленте произошло обрушение горной породы, которая засыпала погрузочную машину. Находившийся в ней человек погиб.