Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 30 спасателей отправляются из Кузбасса в Якутию, где подтопило рудник

Общество Безопасная жизнь
4 августа, 16:32 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 4, августа. /ТАСС

Специалисты оснащены всем необходимым оборудованием

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 4 августа. /ТАСС/. Группа кузбасских спасатели выдвигается в Якутию для участия в ликвидации последствий подтопления насосной станции на руднике "Мир", сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

"В связи со сложившейся аварийной обстановкой на руднике "Мир" горноспасатели из Кузбасса направляются в республику Саха (Якутия) авиацией МЧС России. В составе спасательной группировки - отделения Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда и группа подземных водолазов Национального горноспасательного центра. Всего в район происшествия направлены около 30 человек", - уточнили в ведомстве.

Смотрите также

Авария на руднике "Мир" в Якутии. Хроника событий

По данным ГУ МЧС, специалисты оснащены необходимым оборудованием, они будут задействованы в аварийно-спасательных и других неотложных работах на территории рудника.

В пятницу на руднике "Мир" произошло подтопление насосной станции. По данным МЧС, на поверхность выведены 133 горняка. Рудник "Мир" разрабатывает Мирнинский горно-обогатительный комбинат - старейшее предприятие "Алросы". Рудник действует с 2009 года, среднее содержание алмазов - три карата на тонну. Мощность рудника составляет 1 млн тонн руды в год. Объем добычи в прошлом году составил 3,19 млн карат.

Это уже второе ЧП за неделю на этом руднике. 29 июля в штрек-ленте произошло обрушение горной породы, которая засыпала погрузочную машину. Находившийся в ней человек погиб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Авария на руднике "Мир" в Якутии
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
9
Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Саакашвили приехал в Польшу на годовщину Варшавского восстания
2
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
3
В Тюмени задержали мужчину, зарегистрировавшего 300 иностранцев в квартире
4
Источник: комитет по иностранным инвестициям США одобрил покупку "Морского старта" ГК S7
5
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
6
Авария на руднике "Мир" в Якутии. Хроника событий
7
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
Темы дня
Новости партнеров
Реклама