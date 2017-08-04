В Якутии готовят еще один борт с водолазами для работ на подтопленной шахте

ЯКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Группа водолазов из пяти человек с оборудованием для подводных работ вылетит в город Мирный в Якутии, где был подтоплен рудник компании "Алроса".

Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Службы спасения республики.

"Группа из шести спасателей вылетели вместе с главой республики. Сейчас готовится еще один борт для группы водолазов из пяти человек со всем оборудованием для подводных работ", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на место аварии из Бурятии отправилась оперативная группа спасателей под руководством главы МЧС Владимира Пучкова с пятью отделениями горноспасательного отряда в количестве более 30 спасателей и подземных водолазов.

В пятницу на руднике "Мир" произошло подтопление насосной станции. По данным МЧС, на поверхность выведены 133 горняка. Судьба 17 пока остается неизвестной.

Рудник "Мир" разрабатывает Мирнинский горно-обогатительный комбинат - старейшее предприятие "Алросы". Рудник действует с 2009 года, среднее содержание алмазов - три карата на тонну. Мощность рудника составляет 1 млн тонн руды в год. Объем добычи в прошлом году составил 3,19 млн карат.

Это уже второе ЧП за неделю на руднике. 29 июля в штрек-ленте произошло обрушение горной породы, которая засыпала погрузочную машину. Находившийся в ней человек погиб.