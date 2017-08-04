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МЧС: отсутствует связь с 17 горнорабочими рудника "Мир"

Происшествия
4 августа, 14:42 дата обновления: 4 августа, 14:59 UTC+3 МОСКВА 4, августа. /ТАСС

На момент аварии в шахте находился 151 человек, 40 из них подняли на поверхность

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Судьба 17 горнорабочих рудника "Мир" пока остается неизвестной, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

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"Связь установлена со всеми горнорабочими, за исключением 17 человек", - сказал собеседник агентства.

На момент аварии в выработках находился 151 человек. "Сорок из них подняты на поверхность, подана электроэнергия и организована работа двух подъемных установок", - сообщили в МЧС.

В спасательной операции задействованы 85 человек, в том числе 56 горноспасателей Якутского ВГСО. Проводится наращивание группировки сил и средств.

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