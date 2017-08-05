Шахта в Туве работает в штатном режиме после задымления

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Шахта "Межегейуголь" в Туве, где произошло задымление, работает в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в республиканском управлении МЧС.

В субботу в конвейерном штреке шахты произошло задымление. Из 93 шахтеров 86 были выведены на поверхность, семь человек обеспечивали жизнедеятельность шахты в безопасной зоне. Пострадавших нет, причины инцидента устанавливаются.

"В 10:20 мск работа шахты возобновлена в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Шахта "Межегейуголь" разрабатывает месторождение каменного угля в Тандинском районе Тувы, в 40 км от Кызыла.