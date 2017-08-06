AFP: напавший на охрану у Эйфелевой башни мужчина хотел совершить теракт

Открытие памятника погибшему в Пальмире Герою России. ВидеотрансляцияОбщество 6 августа, 16:57
"Тосно" одержал первую победу в РФПЛ, обыграв "Арсенал"Спорт 6 августа, 16:55
Тренер легкоатлетки Ребрик не приехал на ЧМ из-за проблем с получением британской визыСпорт 6 августа, 16:41
Красильников после бронзы ЧМ по пляжному волейболу нацелен на медаль ОлимпиадыСпорт 6 августа, 16:39
Тренер: сборной Канады по хоккею повезло в победном матче с "Сочи"Спорт 6 августа, 16:37
Эксперты: форум "Машук" помогает укреплять положительный имидж Северного КавказаОбщество 6 августа, 16:26
Игорь Акинфеев не сыграет в матче РФПЛ с "Рубином"Спорт 6 августа, 16:19
Игрок клуба НБА "Клиппперс" Рид арестован по обвинению в домашнем насилииСпорт 6 августа, 16:17
День Ставропольского края открыл работу молодежного форума "Машук-2017" в ПятигорскеОбщество 6 августа, 16:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 6 августа. /ТАСС/. Француз, совершивший в ночь на воскресенье нападение на охрану у Эйфелевой башни, заявил следователям, что намеревался совершить теракт. Об этом сообщило агентство France-Presse.
"В ходе допроса этот человек заявил, что намеревался совершить теракт, убив военного. Он также сообщил, что поддерживал контакт с членом радикальной исламистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России)", - сообщил агентству источник, близкий к следствию.
В связи с признанием задержанного, расследование передано отделу по борьбе с терроризмом парижской прокуратуры. Оно будет вестись по подозрению в создании преступной группировки, намеревавшейся совершить преступные действия против людей. Также следственные действия будут направлены на расследование попытки убийства представителя властей.
Инцидент у подножия Эйфелевой башни произошел 5 августа примерно в 23:30 по парижскому времени (00:30 мск 6 августа). Подозреваемый попытался прорваться через контрольный пункт досмотра посетителей. Когда ему это не удалось, он достал нож и собирался наброситься на охрану. Находившийся рядом военный патруль обезоружил и нейтрализовал мужчину.
Согласно первым данным следствия, нападавший является гражданином Франции, родившимся в Мавритании в 1998 году. Он страдает психическими расстройствами и уже проходил курс лечения. Из больницы он был выписан в конце июля этого года.
В воскресенье доступ туристов на Эйфелеву башню был возобновлен.