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AFP: напавший на охрану у Эйфелевой башни мужчина хотел совершить теракт

Происшествия
6 августа, 16:36 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 6, августа. /ТАСС

По данным источника агентства, на допросе задержанный признался, что поддерживал контакт с членом ИГ

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ПАРИЖ, 6 августа. /ТАСС/. Француз, совершивший в ночь на воскресенье нападение на охрану у Эйфелевой башни, заявил следователям, что намеревался совершить теракт. Об этом сообщило агентство France-Presse.

"В ходе допроса этот человек заявил, что намеревался совершить теракт, убив военного. Он также сообщил, что поддерживал контакт с членом радикальной исламистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России)", - сообщил агентству источник, близкий к следствию.

В связи с признанием задержанного, расследование передано отделу по борьбе с терроризмом парижской прокуратуры. Оно будет вестись по подозрению в создании преступной группировки, намеревавшейся совершить преступные действия против людей. Также следственные действия будут направлены на расследование попытки убийства представителя властей.

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Инцидент у подножия Эйфелевой башни произошел 5 августа примерно в 23:30 по парижскому времени (00:30 мск 6 августа). Подозреваемый попытался прорваться через контрольный пункт досмотра посетителей. Когда ему это не удалось, он достал нож и собирался наброситься на охрану. Находившийся рядом военный патруль обезоружил и нейтрализовал мужчину.

Согласно первым данным следствия, нападавший является гражданином Франции, родившимся в Мавритании в 1998 году. Он страдает психическими расстройствами и уже проходил курс лечения. Из больницы он был выписан в конце июля этого года.

В воскресенье доступ туристов на Эйфелеву башню был возобновлен.

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