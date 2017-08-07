На активиста Дадина составлен протокол за неподчинение судебным приставам

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Судебные приставы составили протокол на активиста Ильдара Дадина за неподчинение их требованиям прекратить выкрикивать лозунги в ходе оглашения постановления о продлении ареста Дмитрию Борисову - одному из участников прошедшей в Москве 26 марта несанкционированной акции, обвиняемого в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В отношении Дадина составлен протокол об административном правонарушении по статье 17.3 КоАП ("Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила")". Он не задержан" - сказали в суде. Данная статья предусматривает штраф от 500 от 1 тыс. рублей.

Басманный суд Москвы в понедельник продлил на два месяца, до 8 октября, срок ареста Дмитрия Борисова. После оглашения постановления Дадин начал кричать, что возмущен решением суда, которое, по его мнению, не имеет ничего общего с правосудием. Требование приставов прекратить крики и покинуть зал, активист проигнорировал.

31-летний житель Подмосковья Дмитрий Борисов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Как полагает следствие, 26 марта в ходе несанкционированного митинга он нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции, находившемуся при исполнении должностных обязанностей.

Помимо Борисова, на данный момент по делу проходят Станислав Зимовец, Андрей Косых, Дмитрий Крепкин, Алексей Политиков. 18 мая суд вынес первый приговор по этому делу: за применение насилия к сотрудникам полиции на 8 месяцев заключения осужден 28-летний Юрий Кулий. Позднее к 1,5 года колонии был приговорен Александр Шпаков. По данным следствия, в ходе несанкционированной акции 26 марта в Москве фигуранты дела применяли насилие в отношении представителей власти. Их вина, утверждают в СК, подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе показаниями свидетелей, самих обвиняемых, а также видеозаписями.

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело в связи с противоправными действиями участников несанкционированного массового мероприятия по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").