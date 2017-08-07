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Ударившего омоновца на митинге в Петербурге мужчину оштрафовали на 100 тыс. руб.

Происшествия
7 августа, 18:51 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, августа. /ТАСС

Владимир Абросимов признал свою вину и выразил готовность принести извинения сотруднику ОМОНа

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Петербурга оштрафовал на 100 тыс. рублей жителя Ленинградской области Владимира Абросимова, которого признали виновным в нападении на омоновца во время несанкционированного митинга на Марсовом поле 12 июня, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Признать Абросимова виновным и назначить наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей", - сказал судья Владимир Васюков.

По ходатайству обвиняемого, дело рассматривалось в особом порядке, без проведения судебного разбирательства. В прениях представитель прокуратуры просил приговорить Абросимова к одному году лишения свободы условно, а адвокат - к штрафу. Подсудимый во время заседания признал свою вину и выразил готовность принести извинения сотруднику ОМОНа.

Абросимову было предъявлено обвинение по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Во время предварительного следствия он находился под домашним арестом. По данным следователей, обвиняемый ударил омоновца по спине кулаком во время несанкционированного митинга на Марсовом поле.

В июне также сообщалось о том, что возбуждено уголовное дело за нападение на представителя власти в отношении 17-летнего школьника. Его подозревают в том, что в ходе акции на Марсовом поле он ударил полицейского кулаком по лицу. Подросток был отпущен под подписку о невыезде.

По данным МВД, в несанкционированной акции на Марсовом поле в Петербурге 12 июня приняли участие порядка 3,5 тыс. человек, более 500 были задержаны.

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