Источник: расследование дела в отношении и. о. ректора РГПУ в Петербурге прекращено

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Полиция прекратила расследование уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении Сергея Богданова, исполняющего обязанности ректора Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в Петербурге. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах региона.

"Уголовное дело в отношении Богданова прекращено", - сказал собеседник агентства.

В управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области, которое, по данным источника, вело расследование, от комментариев воздержались.

Информацию о том, что расследование прекращено, подтвердил ТАСС сам Богданов. "Мне позвонил следователь и сказал, что постановление о возбуждении против меня уголовного дела отменено 31 июля", - сказал он.

Ранее, 20 июля, стало известно, что в отношении Богданова возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Официально эту информацию в полиции не подтверждали. По словам источника, речь шла о нарушениях, допущенных Богдановым в хозяйственной деятельности Санкт-Петербургского государственного университета, где он занимал должность проректора до июня 2016 года.

Сам Богданов в тот же день сообщил, что об уголовном преследовании узнал от петербургских СМИ. Он отметил, что за все время работы он лишь однажды общался с правоохранительными органами, когда давал объяснения о взаимоотношениях Санкт-Петербургского государственного университета с Московским исламским университетом.