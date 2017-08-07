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Экс-глава Удмуртии переведен из СИЗО под домашний арест

Происшествия
7 августа, 19:15 дата обновления: 7 августа, 19:55 UTC+3

Александр Соловьев будет находиться в Москве в квартире своей дочери

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Бывший глава Удмуртской Республики Александр Соловьев

Бывший глава Удмуртской Республики Александр Соловьев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест бывшего губернатора Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в коррупции.

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"Ходатайство следователя удовлетворить. Изменить в отношении обвиняемого Соловьева меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест", - огласила судья Елена Ленская. Находиться под домашним арестом Соловьев будет в квартире старшей дочери на Ленинском проспекте в Москве.

Соловьев будет доставлен домой в течение нескольких часов.

"Дома он будет уже через час-два. Сейчас его сотрудники УФСИН доставят в "Лефортово", он заберет там кое-какие свои вещи, а потом его доставят домой. Там на него наденут электронный браслет", - сказал адвокат Соловьева Алексей Ульянов, отвечая на вопрос ТАСС.

Из зала суда Соловьев был выведен под конвоем, но уже без наручников. В настоящее время экс-глава Удмуртии уже покинул суд

Под домашним арестом Соловьев пробудет как минимум до 4 сентября.

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Суд также установил Соловьеву ряд ограничений.

Так, находясь под арестом, ему запрещено без письменного разрешения следователя покидать место жительства, общаться с кем-либо, за исключением близких родственников, адвокатов, следователей по делу, а также получать и отправлять корреспонденцию, использовать средства связи, в том числе интернет, за исключением вызова экстренных служб. Также Соловьеву запрещено любое общение со СМИ.

Соловьев обвиняется по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность, в особо крупном размере"). По версии следствия, он получил от представителей организаций, строящих мостовые переходы через реки в Удмуртии, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также долю в размере 2,7 млн рублей в коммерческой организации.

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