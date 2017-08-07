Экс-глава Удмуртии дал показания, обличающие других фигурантов дела о коррупции

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Следственный комитет просит перевести из СИЗО под домашний арест бывшего губернатора Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в коррупции, в связи с его активным сотрудничеством и показаниями, обличающими других фигурантов дела. Об этом следователь заявил в понедельник на заседании в Басманном суде Москвы, где разрешается данное ходатайство.

"Соловьев активно сотрудничает со следствием, дает подробные признательные показания, а также дает показания, помогающие изобличить других фигурантов дела" - сказал он.

Следователь также отметил, что, учитывая сотрудничество Соловьева, а также его возраст и состояние здоровья, мера пресечения обвиняемому может быть изменена на домашний арест. Прокурор в суде поддержала позицию следователя, отметив, что информация, предоставленная Соловьевым, была проверена и нашла свое подтверждена в ходе расследования.

"Соловьев дает признательные показания как лично, так и в ходе очных ставок. Считаю, что в настоящее время нет оснований для содержания Соловьева под стражей, исключительной мерой пресечения ", - сказала прокурор.

Сам Соловьев заявил, что не только поддерживает ходатайство следователя, но и лично просит суд поместить его под домашний арест.