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Экс-глава Удмуртии дал показания, обличающие других фигурантов дела о коррупции

Происшествия
7 августа, 18:23 UTC+3

Как отметил следователь, учитывая возраст и состояние здоровья Александра Соловьева, его могут поместить под домашний арест

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Бывший глава Удмуртской Республики Александр Соловьев

Бывший глава Удмуртской Республики Александр Соловьев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Следственный комитет просит перевести из СИЗО под домашний арест бывшего губернатора Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в коррупции, в связи с его активным сотрудничеством и показаниями, обличающими других фигурантов дела. Об этом следователь заявил в понедельник на заседании в Басманном суде Москвы, где разрешается данное ходатайство.

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"Соловьев активно сотрудничает со следствием, дает подробные признательные показания, а также дает показания, помогающие изобличить других фигурантов дела" - сказал он.

Следователь также отметил, что, учитывая сотрудничество Соловьева, а также его возраст и состояние здоровья, мера пресечения обвиняемому может быть изменена на домашний арест. Прокурор в суде поддержала позицию следователя, отметив, что информация, предоставленная Соловьевым, была проверена и нашла свое подтверждена в ходе расследования.

"Соловьев дает признательные показания как лично, так и в ходе очных ставок. Считаю, что в настоящее время нет оснований для содержания Соловьева под стражей, исключительной мерой пресечения ", - сказала прокурор.

Сам Соловьев заявил, что не только поддерживает ходатайство следователя, но и лично просит суд поместить его под домашний арест.

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Дело главы Удмуртии Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
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