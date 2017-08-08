Осужденные за госизмену и помилованные президентом жительницы Сочи выйдут на свободу

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Осужденные за госизмену и помилованные президентом РФ жительницы Сочи Анник Кесян и Марина Джанджгава во вторник будут освобождены из СИЗО "Лефортово" в Москве. Об этом ТАСС сообщил их адвокат Иван Павлов.
По его словам, женщины смогут покинуть СИЗО уже утром и к вечеру улетят домой.
Кесян и Джанджгава были осуждены Краснодарским краевым судом по статье "Госизмена" УК РФ за отправку в 2008 году знакомым в Грузию сообщений о передвижении по железной дороге военной техники в сторону Абхазии. В 2013 году Джанджгава была приговорена к 12 годам лишения свободы, а в 2015 году суд приговорил Кесян к восьми годам колонии. В апреле этого года обе женщины были переведены в следственный изолятор "Лефортово". В конце июля стало известно, что президент России Владимир Путин помиловал осужденных за госизмену россиянок. Во вторник решение вступило в силу.
Вместе с тем, адвокаты осужденных ранее направили жалобы в Верховный суд с требованием отмены приговоров. Защита считает, что при вынесении каждого приговора суды первой инстанции допустили существенные нарушения. В частности, адвокаты настаивают на том, что сведения, которые их подзащитные передавали в СМС-сообщениях, в силу их незащищенности и общедоступности, не могли быть отнесены к гостайне.