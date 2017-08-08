Пассажирские поезда прибывают во Владивосток с задержкой из-за паводка

ВЛАДИВОСТОК, 8 августа. /ТАСС/. Движение поездов, в том числе пассажирских, осуществляется во вторник по участку Транссибирской магистрали в Приморье с задержкой. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

"Движение поездов осуществляется с задержкой. Так, поезд из Советской Гавани прибывает во Владивосток на 2 часа позже расписания", - сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной задержек являются восстановительные работы поврежденных паводком железнодорожных путей. В настоящее время около 200 ремонтников восстанавливают четный путь на перегоне Раздольная - Кипарисово. Туда завозится скальный грунт, проводится его отсыпка, укладываются новые шпалы. Пропуск всех поездов осуществляется по нечетному пути Транссиба. О сроках завершения ремонтных работ пока не сообщается.

7 августа паводок в Приморском крае привел к полному прекращению движения по Транссибу, были повреждены два участка магистрали. В районе станции Баневурово в Надеждинском районе были подмыты пути, что привело к сходу трех вагонов. В течение понедельника участок расчистили от нанесенных паводком камней и грязи, выполнили отсыпку и уплотнение грунта. Второй поврежденный участок находился на перегоне Раздольная - Кипарисово, там в ночь на понедельник разлилась река, что привело к размыву грунта и проседанию железнодорожных путей. К концу дня 7 августа удалось восстановить один путь магистрали и пустить по нему поезда.

В результате этих аварий были задержаны на путях три пассажирских поезда с более чем 1600 пассажирами. Более тысячи человек перевезли автобусами в Уссурийск и Владивосток. Оставшиеся на станциях Раздольное и Новошахтинск пассажиры были обеспечены горячим питанием, затем они продолжили путь в поездах.